Первухина Пелагея Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Первухинъ Василий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Первухинъ Осипъ
Отец ребёнка: Первухинъ Василий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Первухинъ Василий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Первухинъ Иванъ
Отец ребёнка: Первухинъ Василий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Первухинъ Василий
Отец ребёнка: Первухинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первухинъ Василий