Первухина Пелагея Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухина Пелагея Кузмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Первухинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Первухинъ Осипъ

Отец ребёнка: Первухинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Первухинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Первухинъ Иванъ

Отец ребёнка: Первухинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Первухинъ Василий

Отец ребёнка: Первухинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первухинъ Василий

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