Воробьева Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1897
Дочь: Литвиненко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно