Воробьева Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Литвиненко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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