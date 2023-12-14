Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Малютин Василий Васильевич
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Малютин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Малютин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно