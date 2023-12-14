Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серафима Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Малютин Василий Васильевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Малютин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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