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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лекздин Ефим
Отец ребёнка: Лекздин Федор
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лекздин Михаил
Отец ребёнка: Лекздин Федор
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лекздин Семен
Отец ребёнка: Лекздин Федор
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лекздин Павел
Отец ребёнка: Лекздин Федор