? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лекздин Ефим

Отец ребёнка: Лекздин Федор

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Лекздин Михаил

Отец ребёнка: Лекздин Федор

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Лекздин Семен

Отец ребёнка: Лекздин Федор

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лекздин Павел

Отец ребёнка: Лекздин Федор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close