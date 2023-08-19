Филатова (Кидалова) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения30.09.1865
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1865
Отец: Кидалов Ефим Макарович
Бракосочетание
09.02.1886
Рождение ребёнка
12.07.1887
Дочь: Мартыненко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.04.1893
Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
06.04.1895
Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.12.1896
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1898
Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
24.03.1900
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
14.09.1902
Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1906
Сын: Филатов Александр Иванович
Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1920