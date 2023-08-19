Филатова (Кидалова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Кидалова) Мария Ефимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

30.09.1865

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1865

Отец: Кидалов Ефим Макарович

Мать: Кидалова Мария Диомидовна

Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Филатов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
12.07.1887

Дочь: Мартыненко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.04.1893

Сын: Филатов Иван Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
06.04.1895

Сын: Филатов Василий Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
04.12.1896

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Филатов Макар Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
24.03.1900

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
14.09.1902

Сын: Филатов Никита Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
15.03.1906

Сын: Филатов Александр Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1920
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