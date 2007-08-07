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(Миколенко) Анна Сергеевна
(Миколенко) Анна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Женский
Отец
Миколенко Сергей Григорьевич
1960 г.р.
Мать
Жена
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Миколенко Сергей Григорьевич
Мать:
Жена
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