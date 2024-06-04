Хуртин Даниил Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Хуртин Дмитрий Митрофанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1897
Рождение ребёнка
29.05.1903
Сын: Хуртин Иван Даниилов
Мать ребёнка: Хуртина (Воробьева) Параскева Ефимова
Смерть
После 1903