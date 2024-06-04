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Хуртин Даниил Дмитриев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Хуртин Дмитрий Митрофанов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.10.1897

Жена: Хуртина (Воробьева) Параскева Ефимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1903

Сын: Хуртин Иван Даниилов

Мать ребёнка: Хуртина (Воробьева) Параскева Ефимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1903

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