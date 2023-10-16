Чихалова Екатерина Сафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1935
Дочь: Стеблева Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Чихалов Владимир Федорович
Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1939
Сын: Чихалов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Чихалов Владимир Федорович
Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чихалова Аля Владимировна
Отец ребёнка: Чихалов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихалов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Чихалов Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно