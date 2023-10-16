Чихалова Екатерина Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихалова Екатерина Сафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1935

Дочь: Стеблева Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Чихалов Владимир Федорович

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1939

Сын: Чихалов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Чихалов Владимир Федорович

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чихалова Аля Владимировна

Отец ребёнка: Чихалов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихалов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Чихалов Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихалов Владимир Федорович

Смерть
Неизвестно
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