Бабенко Яна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко Яна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.2008

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2008

Отец: Бабенко Юрий Михайлович

Мать: Бабенко Марина Владимировна

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