Дон (Коваленко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дон (Коваленко) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Коваленко Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1907

Сын: Дон Антон

Отец ребёнка: Дон Онуфрий

Субботов, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернобай Ефим

Развод
Неизвестно

Муж: Дон Онуфрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Дон Онуфрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дон Онуфрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дон Онуфрий

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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