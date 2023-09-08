Дон (Коваленко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Коваленко Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1907
Сын: Дон Антон
Отец ребёнка: Дон Онуфрий
Субботов, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернобай Ефим
Развод
Неизвестно
Муж: Дон Онуфрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Дон Онуфрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дон Онуфрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дон Онуфрий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно