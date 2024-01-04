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Бородин Иван Андреевич

Место рождения

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1859

Дочь: Бородина Феоктида Ивановна

Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1860

Дочь: Бородина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1862

Дочь: Бородина Фавста Ивановна

Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.12.1863

Сын: Бородин Николай Иванович

Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.04.1876

Сын: Бородин Флегонт Иванович

Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина -- Анисия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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