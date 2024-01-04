Бородин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1859
Дочь: Бородина Феоктида Ивановна
Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна
Рождение ребёнка
03.12.1860
Дочь: Бородина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1862
Дочь: Бородина Фавста Ивановна
Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1863
Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1876
Мать ребёнка: Бородина -- Анисия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно