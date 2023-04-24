Ирина Игнатьева
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Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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ДетиНе указаны
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Неизвестно
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Мать: не указана
ЛАПТИХА МК-1768 31(!!!).04.1768 Деревни Речек крестьянский сын Иван Филиппов той же вотчины деревни Лаптихи с крестьянской женой вдовой Ириной Игнатьевой полуторным браком РЕЧКИ
Бракосочетание
30.04.1768
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1768 31(!!!).04.1768 Деревни Речек крестьянский сын Иван Филиппов той же вотчины деревни Лаптихи с крестьянской женой вдовой Ириной Игнатьевой полуторным браком
Место жительства
Неизвестно
Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область