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Ирина Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ЛАПТИХА МК-1768 31(!!!).04.1768 Деревни Речек крестьянский сын Иван Филиппов той же вотчины деревни Лаптихи с крестьянской женой вдовой Ириной Игнатьевой полуторным браком РЕЧКИ
Бракосочетание
30.04.1768

Муж: Первый Сын Иван Филиппов

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1768 31(!!!).04.1768 Деревни Речек крестьянский сын Иван Филиппов той же вотчины деревни Лаптихи с крестьянской женой вдовой Ириной Игнатьевой полуторным браком
Место жительства
Неизвестно
Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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