Широков Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Широков Иван
Мать ребёнка: не указана
Семенов, Нижегородская Область
Работа или профессия
Около 1927
Семенов Нижегородской Области
Мясник, семья имела мясные ряды
Смерть
Неизвестно
Семенов, Нижегородская Область
Похороны
Неизвестно
Семенов