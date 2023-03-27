Широков Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Широков Иван

Мать ребёнка: не указана

Семенов, Нижегородская Область
Работа или профессия
Около 1927
Семенов Нижегородской Области
Мясник, семья имела мясные ряды
Смерть
Неизвестно
Семенов, Нижегородская Область
Похороны
Неизвестно
Семенов
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