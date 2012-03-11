Пихтова (Котина-Виноградова) Софья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котин Гаврила Иванович
Мать: Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пихтов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пихтов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1955
Отец ребёнка: Пихтов Фёдор Иванович
Смерть
11.03.2012
Вологда