Пихтова (Котина-Виноградова) Софья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихтова (Котина-Виноградова) Софья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.03.2012

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котин Гаврила Иванович

Мать: Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пихтов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пихтов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1955

Сын: Пихтов Валерий Фёдорофич

Отец ребёнка: Пихтов Фёдор Иванович

Смерть
11.03.2012
Вологда
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