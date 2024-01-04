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Лукашов Косьма Никиев

Место рождения

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукашов Аникей Борисов

Мать: Васса Ильина

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лукашов Феодосия Косьмина

Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лукашов Иван Косьмич

Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лукашов Трофим Косьмич

Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лукашов Исидор Косьмин

Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лукашов Иоанн Косьмин

Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукашова Надежда Антонова

Смерть
Неизвестно
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