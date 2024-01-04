Лукашов Косьма Никиев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукашов Аникей Борисов
Мать: Васса Ильина
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лукашов Феодосия Косьмина
Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лукашов Иван Косьмич
Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Лукашова Надежда Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно