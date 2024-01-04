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Сальнова Марфа Степановна

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Сальнов Аким Иванович

Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сальнов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Сальнов Константин Иванович

Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сальнов Никита Иванович

Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальнова Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальнов Иван Анофриевич

Смерть
1779
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