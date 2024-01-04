Сальнова Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сальнов Константин Иванович
Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальнова Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Сальнов Иван Анофриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1779