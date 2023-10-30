Маринова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маринов Александр Владимирович

Мать: Басова Ольга Юрьевна

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