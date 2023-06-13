Шулинина (Белякова) Наталья Ивановна
Место рожденияг. Санкт-Петербург
Дата рождения24.06.1957
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1957
Отец: Шулинин Иван Алексеевич
Мать: Изюрова Таисья Антоновна
г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1982
Дочь: Белякова Иванна Евгеньевна
Отец ребёнка: Беляков Евгений Владимирович
Самарская Область, г. Тольятти
Рождение ребёнка
29.10.1984
Дочь: Белякова Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Беляков Евгений Владимирович
Самарская Область, г. Тольятти
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ленинградская Область, Всеволожский Район, Город Мурино, Проспект Ручьевский