Шулинина (Белякова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулинина (Белякова) Наталья Ивановна

Место рождения

г. Санкт-Петербург

Дата рождения

24.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1957

Отец: Шулинин Иван Алексеевич

Мать: Изюрова Таисья Антоновна

г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1982

Дочь: Белякова Иванна Евгеньевна

Отец ребёнка: Беляков Евгений Владимирович

Самарская Область, г. Тольятти
Рождение ребёнка
29.10.1984

Дочь: Белякова Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Беляков Евгений Владимирович

Самарская Область, г. Тольятти
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Евгений Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Ленинградская Область, Всеволожский Район, Город Мурино, Проспект Ручьевский
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