Зот Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Афонасий Аникеевич
Мать: Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
10.02.1815 ст.
Сын: Зоткин Федор Зотович
Мать ребёнка: Ирина Ерофеевна
Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ерофеевна
Смерть
1844