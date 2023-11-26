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Зот Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Афонасий Аникеевич

Мать: Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
10.02.1815 ст.

Сын: Зоткин Федор Зотович

Мать ребёнка: Ирина Ерофеевна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Зоткин Афонасий Зотович

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ерофеевна

Смерть
1844
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