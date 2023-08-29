Степнова (Мазнева) Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
1963
Сын: Степнов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
2022