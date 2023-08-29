Степнова (Мазнева) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степнова (Мазнева) Нина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Маркин-Мазнев Георгий (Егор) Николаевич

Мать: Мазнева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Степнов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
2022
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