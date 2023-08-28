Пахуцкая Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1941
Дочь: Судакова Лариса Нектаровна
Отец ребёнка: Пахуцкий Нектарий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахуцкий Борис Нектариевич
Отец ребёнка: Пахуцкий Нектарий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно