Щеглов Назар Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щеглов Тимофей Ануфриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1840 ст.
Дочь: Щеглова Марфа Назаровна
Мать ребёнка: Щеглова Прасковья Фомична
Рождение ребёнка
28.11.1842 ст.
Дочь: Щеглова Фёкла Назаровна
Мать ребёнка: Щеглова Прасковья Фомична
Рождение ребёнка
16.11.1853 ст.
Мать ребёнка: Щеглова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
25.01.1856 ст.
Сын: Щеглов Григорий Назарович
Мать ребёнка: Щеглова Наталья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно