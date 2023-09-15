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Щеглов Назар Тимофеевич

Место рождения

Туколово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеглов Тимофей Ануфриевич

Мать: не указана

Туколово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1840 ст.

Дочь: Щеглова Марфа Назаровна

Мать ребёнка: Щеглова Прасковья Фомична

Туколово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1842 ст.

Дочь: Щеглова Фёкла Назаровна

Мать ребёнка: Щеглова Прасковья Фомична

Туколово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1853 ст.

Сын: Щеглов Филипп Назарович

Мать ребёнка: Щеглова Наталья Никифоровна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1856 ст.

Сын: Щеглов Григорий Назарович

Мать ребёнка: Щеглова Наталья Никифоровна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Прасковья Фомична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Наталья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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