Точёнов Алексей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Точёнов Алексей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Точёнов Матвей

Мать: Точёнова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1924

Сын: Точёнов Николай

Мать ребёнка: Точенова Полина

Рождение ребёнка
01.04.1927

Дочь: Белова Нина

Мать ребёнка: Точенова Полина

Россия д. Витязево
Рождение ребёнка
06.01.1932

Сын: Точенов Юрий

Мать ребёнка: Точенова Полина

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Точенова Полина

Смерть
Неизвестно
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