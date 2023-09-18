Точёнов Алексей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Точёнов Матвей
Рождение ребёнка
12.11.1924
Сын: Точёнов Николай
Мать ребёнка: Точенова Полина
Рождение ребёнка
01.04.1927
Дочь: Белова Нина
Мать ребёнка: Точенова Полина
Россия д. Витязево
Рождение ребёнка
06.01.1932
Сын: Точенов Юрий
Мать ребёнка: Точенова Полина
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Точенова Полина
Смерть
Неизвестно