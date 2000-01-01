Мамаев Фома незаконнорожденный
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
23.01.1849
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно