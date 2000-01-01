Мамаев Фома незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Фома незаконнорожденный

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
23.01.1849

Жена: Мамаева Елизавета Семёновна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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