Кольчугина Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольчугина Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1934

Дочь: Еремеева - Кузьмина Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Кольчугин Федор Петров

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольчугин Федор Петров

Смерть
Неизвестно
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