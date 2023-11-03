Кольчугина Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1934
Дочь: Еремеева - Кузьмина Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Кольчугин Федор Петров
Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно