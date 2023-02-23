(Ермолина) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1920
Дата смерти13.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1991