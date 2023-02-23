(Ермолина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермолина) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1920

Дата смерти

13.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомулло Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомулло Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомулло Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомулло Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомулло Георгий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомулло Георгий Тимофеевич

Смерть
13.01.1991
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