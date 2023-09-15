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Микулин Василий Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Микулин Иван Васильевич

Мать: Микулина Мелания Григорьевна

Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Микулина Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
08.04.1908

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Микулина Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
11.12.1910

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Микулина Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Микулин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Микулина Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Микулина Анна Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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