Микулин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
08.04.1908
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Микулина Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
11.12.1910
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Микулина Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
15.02.1913
Мать ребёнка: Микулина Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Микулина Анна Лаврентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно