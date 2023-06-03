Воинова Устиния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Устиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1853

Дочь: Воинова Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Воинов Илья Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1856

Дочь: Воинова Параскева

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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