Воинова Устиния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1853
Дочь: Воинова Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Воинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1856
Дочь: Воинова Параскева
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинов Илья Иванович
Смерть
Неизвестно