Розинко (Бакуринская) Акилина Терентиева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Бакуринский Терентий Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1886
Супруг(-а): Акилина Терентиева Розинко (Бакуринская)
Рождение ребёнка
14.06.1888
Дочь: Иульяния Григориева
Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
07.12.1889
Дочь: Мурая Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
14.10.1891
Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
03.12.1893
Дочь: Анастасия Григориева
Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
28.01.1896
Сын: Розинко Василий Григориев
Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
13.11.1900
Дочь: Стефанида Григорьевна
Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
01.04.1903
Сын: Розинко Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Розинко Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич
Смерть
Неизвестно