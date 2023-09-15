Розинко (Бакуринская) Акилина Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розинко (Бакуринская) Акилина Терентиева

Место рождения

Дроздовица, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Бакуринский Терентий Семенович

Мать: не указана

Дроздовица, Чернігівська область
Бракосочетание
07.02.1886

Муж: Розинко Григорий Прокофиевич

Супруг(-а): Акилина Терентиева Розинко (Бакуринская)
Рождение ребёнка
14.06.1888

Дочь: Иульяния Григориева

Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.12.1889

Дочь: Мурая Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1891

Сын: Розинко Андрей Григориев

Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1893

Дочь: Анастасия Григориева

Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1896

Сын: Розинко Василий Григориев

Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Розинко Иван Григориев

Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1900

Дочь: Стефанида Григорьевна

Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1903

Сын: Розинко Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Розинко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Розинко Григорий Прокофиевич

Дроздовица, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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