Ефросинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1888
Дочь: Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович
Рождение ребёнка
01.05.1900
Сын: Князев Петр Никитич
Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович
Рождение ребёнка
08.04.1905
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович
Рождение ребёнка
08.04.1905
Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович
Рождение ребёнка
?.12.1909
Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Иван Никитич
Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Петр Никитич
Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно