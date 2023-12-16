Ефросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1888

Дочь: Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович

Рождение ребёнка
01.05.1900

Сын: Князев Петр Никитич

Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович

Васильевка, Ново-Якушкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1905

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович

Васильевка, Ново-Якушкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1905

Сын: Князев Василий Никитич

Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович

Васильевка, Ново-Якушкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1909

Сын: Князев Александр Никитич

Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович

Васильевка, Ново-Якушкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Иван Никитич

Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Петр Никитич

Отец ребёнка: Князев Никита Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Никита Никифорович

Смерть
Неизвестно
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