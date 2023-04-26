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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Зубков Пётр Николаев
Отец ребёнка: Зубков Николай Иванов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Зубков Николай Иванов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Николаева
Отец ребёнка: Зубков Николай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно