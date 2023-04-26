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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Зубков Пётр Николаев

Отец ребёнка: Зубков Николай Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Зубков Михаил Николаев

Отец ребёнка: Зубков Николай Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Николаева

Отец ребёнка: Зубков Николай Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Николай Иванов

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