Сергеев Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1906
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
25.04.1914
Дочь: Коноплева Анна Сергеева
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Смерть
Неизвестно