Сергеев Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Антон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

1906 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Михаил Михайлович

Мать: Сергеева Евдокия Чаплыгина

Рождение ребёнка
25.05.1906

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Рождение ребёнка
25.04.1914

Дочь: Коноплева Анна Сергеева

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Смерть
Неизвестно
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