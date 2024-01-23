Галкин Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Леонид Митрофанович
Мать ребёнка: Галкина Устинья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Зинаида Митрофановна
Мать ребёнка: Галкина Устинья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галькин Афонасий Митрофанович
Мать ребёнка: Галкина Устинья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно