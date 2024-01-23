Галкин Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Леонид Митрофанович

Мать ребёнка: Галкина Устинья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Зинаида Митрофановна

Мать ребёнка: Галкина Устинья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галькин Афонасий Митрофанович

Мать ребёнка: Галкина Устинья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Устинья Константиновна

Смерть
Неизвестно
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