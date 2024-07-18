Марфа-Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1799 и 1806
Дата смерти22.02.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1824
Сын: Павел Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1827
Сын: Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1830
Дочь: Федосья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
29.09.1833
Дочь: Устиния Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Смерть
22.02.1873