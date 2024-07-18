Марфа-Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа-Марья Ивановна

Марфа-Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1799 и 1806

Дата смерти

22.02.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
08.01.1824

Сын: Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1827

Сын: Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1830

Дочь: Федосья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.09.1833

Дочь: Устиния Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
22.02.1873

Мы используем куки для улучшения работы сайта.