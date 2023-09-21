Борхсениус (Томас) Милдред
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борхсениус Джералд фон Шланбуш Годвин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно