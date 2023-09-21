Борхсениус (Томас) Милдред — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус (Томас) Милдред

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борхсениус Джералд фон Шланбуш Годвин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Джералд фон Шланбуш Годвин

Смерть
Неизвестно
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