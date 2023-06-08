Чернов Виктор Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Виктор Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Марк

Мать: Чернова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Чернов Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Чернов Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Павел

Мать ребёнка: Чернов Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Дмитрий

Мать ребёнка: Чернов Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернов Вера

Смерть
Неизвестно
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