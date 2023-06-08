Чернов Виктор Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов Марк
Мать: Чернова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Чернов Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Чернов Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Павел
Мать ребёнка: Чернов Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Дмитрий
Мать ребёнка: Чернов Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернов Вера
Смерть
Неизвестно