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Назаров Иван Семёнович

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1903

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Назаров Семен Максимович

Мать: Назарова Матрона Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1903
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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