Юргенс (Гойер) Тереза Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти?.12.1918
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Гойер Андрей
Мать: Гойер Эмилия Карловна
Рождение ребёнка
27.08.1866
Дочь: Эмилия Владимировна
Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)
Рождение ребёнка
15.01.1873
Сын: Юргенс Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)
Novorossiysk, gorod Novorossiysk, Krasnodar Krai, Russia
Рождение ребёнка
02.06.1875
Сын: Юргенс Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)
Рождение ребёнка
20.10.1876
Сын: Юргенс Александр Владимирович
Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)
Рождение ребёнка
28.11.1878
Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1918
Полтава