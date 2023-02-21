Юргенс (Гойер) Тереза Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юргенс (Гойер) Тереза Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

?.12.1918

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Гойер Андрей

Мать: Гойер Эмилия Карловна

Рождение ребёнка
27.08.1866

Дочь: Эмилия Владимировна

Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)

Рождение ребёнка
15.01.1873

Сын: Юргенс Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)

Novorossiysk, gorod Novorossiysk, Krasnodar Krai, Russia
Рождение ребёнка
02.06.1875

Сын: Юргенс Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)

Рождение ребёнка
20.10.1876

Сын: Юргенс Александр Владимирович

Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)

Рождение ребёнка
28.11.1878

Сын: Юргенс Лев Владимирович

Отец ребёнка: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Юргенс Вольдемар (Владимир Андреевич)

Смерть
?.12.1918
Полтава
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