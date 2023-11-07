Копылова (Слотина) Марина Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Слотина) Марина Никоноровна

Место рождения

Починок Сияговский, Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская губерния

Дата рождения

23.02.1895 ст.

Дата смерти

После 1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895 ст.

Отец: Слотин Никонор Романович

Мать: Слотина Наталья Поликарповна

Починок Сияговский, Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1916

Дочь: Баталова Валентина Кузьминична/Кузьмовна

Отец ребёнка: Копылов Кузьма (Косьма) Незаконнорожденный

Починок по речке Сие (Сияг), Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Евгений Кузьмич

Отец ребёнка: Копылов Кузьма (Косьма) Незаконнорожденный

Смерть
После 1968
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