Копылова (Слотина) Марина Никоноровна
Место рожденияПочинок Сияговский, Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская губерния
Дата рождения23.02.1895 ст.
Дата смертиПосле 1968
ПолЖенский
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895 ст.
Починок Сияговский, Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1916
Дочь: Баталова Валентина Кузьминична/Кузьмовна
Отец ребёнка: Копылов Кузьма (Косьма) Незаконнорожденный
Починок по речке Сие (Сияг), Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Копылов Кузьма (Косьма) Незаконнорожденный
Смерть
После 1968