Дикова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1973

Отец: не указан

Мать: Абрамова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
02.08.2005

Дочь: Дикова Диана Александровна

Отец ребёнка: Диков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диков Александр Николаевич

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