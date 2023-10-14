Дикова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1973
Отец: не указан
Мать: Абрамова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.08.2005
Дочь: Дикова Диана Александровна
Отец ребёнка: Диков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Диков Александр Николаевич