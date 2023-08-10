Швайко Алексей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1921 ст.
Дочь: Евфросиния Алексеева
Мать ребёнка: Швайко Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
15.07.1922 ст.
Мать ребёнка: Швайко Зиновия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно