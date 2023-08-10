Швайко Алексей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швайко Алексей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1921 ст.

Дочь: Евфросиния Алексеева

Мать ребёнка: Швайко Зиновия Иванова

Мишутино, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.07.1922 ст.

Сын: Швайко Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Швайко Зиновия Иванова

Мишутино, Зырянский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Мишутино, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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