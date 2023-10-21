Баврова (Хурайн) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шусс Мария Вацлавовна
Отец ребёнка: Бавр Вацлав
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Полак Анна Вацлавовна
Отец ребёнка: Бавр Вацлав
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Бавр Вацлав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бавр Вацлав
Смерть
1922