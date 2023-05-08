Баннов Федор Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Баннов Моисей Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1854
Дочь: Баннова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Баннова Елена Денисовна
Рождение ребёнка
04.09.1855
Мать ребёнка: Баннова Елена Денисовна
Рождение ребёнка
05.08.1857
Дочь: Баннова Васса Федоровна
Мать ребёнка: Баннова Елена Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Баннова Васса Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1859
Дочь: Баннова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1860
Дочь: Баннова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Баннова Елена Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баннова Елена Денисовна
Смерть
Неизвестно