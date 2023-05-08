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Баннов Федор Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Баннов Моисей Тарасович

Мать: Баннова Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Баннов Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1854

Дочь: Баннова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Баннова Елена Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1855

Сын: Баннов Аким Федорович

Мать ребёнка: Баннова Елена Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1857

Дочь: Баннова Васса Федоровна

Мать ребёнка: Баннова Елена Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Баннова Васса Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1859

Дочь: Баннова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1860

Дочь: Баннова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Баннова Елена Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Елена Денисовна

Смерть
Неизвестно
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