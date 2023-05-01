Майоров Валентин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Валентин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Александр Валентинович

Мать ребёнка: Майорова Екатерина Васильевна

первый ребёнок в семье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Валерий Валентинович

Мать ребёнка: Майорова Екатерина Васильевна

второй ребёнок в семье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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