Майоров Валентин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Александр Валентинович
Мать ребёнка: Майорова Екатерина Васильевна
первый ребёнок в семье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Валерий Валентинович
Мать ребёнка: Майорова Екатерина Васильевна
второй ребёнок в семье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно