(1 Жена) Параскева Глебова 1856 или 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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(1 Жена) Параскева Глебова

Место рождения

д. Нерыбино, Смоленская область

Дата рождения

1856 или 1858

Дата смерти

02.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 или 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Нерыбино, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1877

Муж: Шныриков Семен Демьянович

Рождение ребёнка
15.12.1877

Дочь: Шнырикова Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1879

Дочь: Шнырикова Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1881

Дочь: Шнырикова Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Шныриков Николай Семенович

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1889

Сын: Шныриков Владимир Семенович

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1896

Дочь: Рещикова (Шнырикова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
02.09.1901
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область

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