(1 Жена) Параскева Глебова
Место рожденияд. Нерыбино, Смоленская область
Дата рождения1856 или 1858
Дата смерти02.09.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1856 или 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Нерыбино, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1877
Рождение ребёнка
15.12.1877
Дочь: Шнырикова Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1879
Дочь: Шнырикова Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1881
Дочь: Шнырикова Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1887
Сын: Шныриков Николай Семенович
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1889
Сын: Шныриков Владимир Семенович
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1896
Дочь: Рещикова (Шнырикова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
02.09.1901
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область