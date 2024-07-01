Морохова Дария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 09.04.1905
Дочь: (Морохова) Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 06.08.1907
Сын: Морохов Аркадий Андреевич
Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Морохов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 04.03.1910
Дочь: (Морохова) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 18.01.1912
Дочь: (Морохова) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 01.09.1913
Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 28.06.1916
Дочь: (Морохова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович