Морохова Дария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морохова Дария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 09.04.1905

Дочь: (Морохова) Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 06.08.1907

Сын: Морохов Аркадий Андреевич

Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Морохов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 04.03.1910

Дочь: (Морохова) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 18.01.1912

Дочь: (Морохова) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 01.09.1913

Сын: Морохов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 28.06.1916

Дочь: (Морохова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Морохов Андрей Гаврилович

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