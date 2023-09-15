Астрихинская (Панькова) Наталья
Место рождения
Дата рождения23.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1997
Муж: Астрихинский Иван
Рождение ребёнка
25.02.1997
Сын: Астрихинский Юрий
Отец ребёнка: Астрихинский Иван
Рождение ребёнка
22.12.2000
Сын: Астрихинский Максим
Отец ребёнка: Астрихинский Иван
Рождение ребёнка
12.09.2002
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Астрихинский Иван
Рождение ребёнка
25.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астрихинский Иван