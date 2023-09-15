Астрихинская (Панькова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астрихинская (Панькова) Наталья

Место рождения

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

23.08.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

1997 г.р.
2000 г.р.
2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
?.01.1997

Муж: Астрихинский Иван

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.02.1997

Сын: Астрихинский Юрий

Отец ребёнка: Астрихинский Иван

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.12.2000

Сын: Астрихинский Максим

Отец ребёнка: Астрихинский Иван

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.09.2002

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Астрихинский Иван

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.07.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астрихинский Иван

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
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