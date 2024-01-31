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Копылов Алексей Александрович
Копылов Алексей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.1975
Пол
Мужской
Отец
Дерфлер Владимир Петрович
1947 г.р.
Мать
Дерфлер Сидь Татьяна Анатольевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1975
Отец:
Дерфлер Владимир Петрович
Мать:
Дерфлер Сидь Татьяна Анатольевна
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