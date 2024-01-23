Яраева Девичья Сариева Сария Каримова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1964
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
29.06.1972
Рождение ребёнка
29.06.1972
Рождение ребёнка
29.01.1974
Рождение ребёнка
17.02.1978