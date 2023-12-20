Бархатова -- Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1861
Сын: Бархатов Андрей Платонович
Отец ребёнка: Бархатов Платон Филиппович
Рождение ребёнка
17.09.1862
Дочь: Бархатова Пелагея Платоновна
Отец ребёнка: Бархатов Платон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бархатов Василий Платонович
Отец ребёнка: Бархатов Платон Филиппович
1877 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно