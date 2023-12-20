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Бархатова -- Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1861

Сын: Бархатов Андрей Платонович

Отец ребёнка: Бархатов Платон Филиппович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.09.1862

Дочь: Бархатова Пелагея Платоновна

Отец ребёнка: Бархатов Платон Филиппович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бархатов Василий Платонович

Отец ребёнка: Бархатов Платон Филиппович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1877 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бархатов Платон Филиппович

Смерть
Неизвестно
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